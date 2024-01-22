"تتحدثون مثل الأغنام".. جماهير أودينيزي تهاجم رئيس الفيفا في بيان ناري للرد على مينيان!

أصدرت رابطة مشجعي أودينيزي بيانًا ناريًا للرد على الأحداث التي شهدتها مواجهة الفريق أمام ضيفه ميلان، السبت الماضي بالدوري الإيطالي.

وأبلغ حارس ميلان مايك مينيان الحكم عدة مرات أنه يتلقى إهانات عنصرية، قبل أن يغادر الملعب ويتوجه إلى غرفة الملابس وتبعه باقي زملائه، وبعد توقف 10 دقائق استأنف الحكم المباراة، لكنه حذر من أنه في حالة تكرار الهتافات العنصرية فإنه سيلغي المواجهة.

وأصدر مشجعو أودينيزي بيانًا جاء فيه: "حوالي 50 كاميرا وميكروفونات ومسؤولو إنفاذ القانون، و25 ألف شخص في الملعب، والشخص الوحيد الذي سمع هذه الهتافات العنصرية المزعومة هو مينيان؟".

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وأضاف: "رئيس الفيفا، الذي لا يزال ساخطًا رغم الاستفادة الكبيرة من كرة القدم، ورئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية الذي يدين الأمر، علمًا بأنه لم يتم التحقق من الواقعة من قبل أي مسؤول عن تطبيق القانون".

وختم: "ما الذي نتحدث عنه مثل الأغنام، على شاشة التلفزيون أو وسائل التواصل الاجتماعي، يقولون شيئًا ما، والجميع يصدق ذلك؟ قبل التشهير بقاعدة جماهيرية، أو شعب، أو أمة، يجب أن يكون هناك على الأقل بعض الأدلة".