السومة وحمد الله .. من الأكثر تسجيلاً في الدوري السعودي؟
لا تتوقف المقارنات في الدوري السعودي بين فرق القمة على غرار الأهلي والنصر ولاعبيها، والذين صنعوا الكثير من الإنجازات والأرقام ليس فقط في السنوات الأخيرة، بل منذ بداية المسابقة التي أصبحت الأقوى في الشرق الأوسط.
ضم الأهلي منذ سنواتٍ عديدة نجمه السوري عمر السومة، وكان اللاعب والنادي على موعد مع التاريخ، فقد حقق العقيد العديد من الإنجازات والأرقام التي وضعته ضمن أفضل المحترفين في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، ومازال يشق طريق نجاحاته الكبيرة مع الفريق.
احتكر السومة على لقب هداف الدوري السعودي لعدة سنوات، وذلك قبل أن يجلب النصر من هز عرش ملك قلعة الكؤوس، وهو عبد الرزاق حمد الله الذي ظهر كالإعصار في موسمه الأول وافتك لقب الهداف الذي كان حكرًا على العقيد.
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لكن، من هو صاحب عدد الأهداف الأكبر في الدوري السعودي؟ عمر السومة أم عبد الرزاق حمد الله.
كم عدد أهداف عمر السومة مع الأهلي في الدوري السعودي؟
سجل عمر السومة مع الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الأول 22 هدفًا، وفي موسم 2015-2016 حصد العقيد للمرة الثانية على التوالي لقب هداف الدوري برصيد 27 هدفًا، وفي موسم 2016-2017 للمرة الثالثة على التوالي يحتل لقب هداف الدوري السعودي برصيد 24 هدفًا.
تعرض نجم الإمبراطور للعديد من الإصابات في موسم 2017- 2018، فأصبح أقل موسم يسجل فيه فأنهاه برصيد 11 هدفًا، وفي موسم 2018-2019 استطاع العقيد رفع رصيده من الأهداف في الدوري السعودي مرةً أخرى ليسجل 19 هدفًا، أما الموسم الماضي أحرز عمر السومة 16 هدفًا من 18 مباراة له مع الأهلي.
|الموسم
|المباريات
|الأهداف
|2014 - 2015
|22
|22
|2015 - 2016
|22
|27
|2016 - 2017
|24
|24
|2017 - 2018
|14
|11
|2018 - 2019
|24
|19
|2019 - 2020
|25
|19
|2020 - 2021
|19
|9
|الإجمالي
|150 مباراة
|131 هدفًا
كم عدد أهداف حمد الله مع النصر في الدوري السعودي؟
سجل حمدالله في أول موسم له بقميص النصر 34 هدفًا في 26 مباراة خاضها، وصنع تسعة أهداف آخرين، ليُصبح هدافاً للبطولة في ذلك الموسم ويقود فريقه لتحقيق لقب الدوري السعودي.
الموسم الثاني للنجم المغربي سجل فيه 29 هدفًا في 27 مباراة وواصل هيمنته على لقب هداف الدوري السعودي، لكن مستواه تراجع في موسم 2020-21 لكثرة إصاباته وندرة مشاركاته ولم يسجل إلا هدفين فقط حتى الآن، وأصبح عدد أهدافه في الدوري السعودي مجملاً 66 هدفًا.
|الموسم
|المباريات
|الأهداف
|2018 - 2019
|26
|34
|2019 - 2020
|27
|29
|2020 - 2021
|9
|3
|الإجمالي
|62 مباراة
|66 هدفًا
حمد الله والسومة .. من الأكثر تسجيلاً في الدوري السعودي؟
لا شك أن الفارق كبير بين احصائيات حمدالله ونظيره السومة في الدوري السعودي، فقد انضم العقيد للأهلي السعودي قبل انضمام عبد الرزاق حمد الله للنصر بأربعة مواسم كاملة.
إجمالاً، سجل عمر السومة 131 هدفًا في 150 مباراة ، أما حمد الله فقد أحرز 66 هدفًا في 62 مباراة .
|اللاعب
|المباريات
|الأهداف
|عبد الرزاق حمد الله
|62
|66
|عمر السومة
|150
|131