"مُحتال" | القضاء يدين نجم برشلونة الأسبق .. ومادة بالقانون الإسباني تنقذه من السجن!

ارتكب جريمتين في 2015 و2016!

قضت محكمة إسبانية اليوم الثلاثاء بحبس التركي أردا توران لاعب برشلونة السابق لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، بتهمة الاحتيال الضريبي في إسبانيا، خلال فترة تواجده بالدوري الإسباني.

وحسب الحكم القضائي، فإن لاعب الوسط التركي قام بالاحتيال الضريبي مرتين خلال عامي 2015 و2016، وتقرر تغريمه 630 ألف يورو.

وجاء الحكم على توران بالحبس مع إيقاف التنفيذ، لأن القانون الإسباني ينص على عدم تنفيذ العقوبات بشأن مرتكبي جرائم الاحتيال الضريبي في إسبانيا للمرة الأولى.

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يشار إلى أن توران بدأ رحلته مع برشلونة في 2015 قادمًا من أتلتيكو مدريد، وقام بدور بارز في خط وسط الفريق الكتالوني حتى إعارته إلى باشاك شهير التركي في 2018، قبل أن ينتقل بشكل نهائي إلى جلطة سراي التركي حتى اعتزاله عام 2022.

وخاض توران 55 مباراة مع برشلونة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 15 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة، وتوج مع النادي الكتالوني بالدوري الإسباني والسوبر الأوروبي وكأس إسبانيا (مرتين) والسوبر الإسباني.