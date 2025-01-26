"احتفل قبل التسديد".. واقعة طريفة في مواجهة كريستال بالاس وبرينتفورد بالبريميرليج

ماذا فعل ويسا؟

شهدت مباراة كريستال بالاس وبرينتفورد مساء اليوم الأحد على ملعب سيلهرست بارك، واقعة طريفة للغاية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق برينتفورد الفوز خارج الديار بنتيجة 2-1 ضمن الجولة 23 من البريميرليج، حيث سجل هدفيه برينان مبيومو وكيفن شايد في الدقيقتين 66 و80، قبل أن يقلص رومان إيسي الفارق بهدف وحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 85.

واحتفل مهاجم برينتفورد يوان ويسا بهدف فريقه الأول، الذي أحرزه بريان مبيومو من ركلة جزاء في الدقيقة 66 قبل أن يسدد زميله الكرة.

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ونشرت شبكة "بي بي سي" عددًا من الصور تظهر تحرك ويسا للاحتفال قبل تسديد (مبيومو) الكرة، الأمر الذي أثار دهشة الكثير من المتابعين.

بهذا الفوز، رفع برينتفورد رصيده إلى 31 نقطة في المركز 11 بجدول ترتيب البريميرليج، بينما بقي كريستال بالاس عند 27 نقطة في المركز 12.