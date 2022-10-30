احتفلوا برفع قميصه .. لاعبو آرسنال يظهرون دعمهم لبابلو ماري بعد حادث طعنه

لاعبو آرسنال أظهروا تضامنهم مع زميلهم بابلو ماري المعار إلى مونزا الإيطالي، بعد تعرضه للطعن قبل عدة أيام في مدينة ميلانو.

أظهر لاعبو نادي آرسنال الإنجليزي تضامنهم مع الإسباني بابلو ماري مدافع الفريق المعار إلى نادي مونزا الإيطالي، إثر تعرضه للطعن قبل عدة أيام في مدينة ميلانو الإيطالية.

لاعبو آرسنال احتفلوا بالهدف الأول للفريق في مرمى نوتنجهام فورست، في المباراة التي أقيمت يوم الأحد لحساب الجولة 14 في موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي، بالاصطفاف جميعًا وحمل قميص بابلو ماري.

آرسنال تمكن من الفوز على نوتنجهام فورست بنتيجة 5-0، ليواصل "الجانرز" التواجد في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، لكن ما حدث خلال الهدف الأول لم يكن بادرة الدعم الوحيدة من الفريق إلى بابلو ماري.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية كشفت أن لاعبي آرسنال والطاقم الفني وقفوا جميعًا قبل المباراة أمام نوتنجهام فورست، ورفعوا قميص بابلو ماري من أجل إظهار دعمهم إلى المدافع.

بابلو ماري كان واحدًا من بين خمس ضحايا لحادث اعتداء بسكين من أحد الأشخاص في سوبر ماركت في ضواحي مدينة ميلانو مساء الخميس.

وخضع بابلو ماري إلى عملية جراحية لإعادة بناء عضلتين مصابتين في ظهره، وحسب نادي مونزا، فإن الإسباني سيغيب لمدة شهرين عن الملاعب بسبب الهجوم عليه.