ما هو سر احتفال ميسي بهدفه في مباراة برشلونة وأوساسونا؟

خلع ليونيل ميسي قميص برشلونة واحتفل بطريقة مثيرة للانتباه بعد إحرازه الهدف الرابع للبرسا في شباك أوساسونا، فما هو سر الاحتفال وعلاقته بمارادونا؟

أحرز ليونيل ميسي هدفًا أكثر من رائع لفريقه برشلونة في شباك أوساسونا من قذيفة لا تصد ولا ترد، منح بها فريقه الهدف الرابع وضمن بها ثلاث نقاط غالية للنادي الكتالوني في الدوري الإسباني.

لم يتوقف ميسي عن الإبهار بعد ذلك، فتناسى الجميع الهدف بمجرد أن احتفل البرغوث به على طريقته الخاصة، والتي حملت تكريمًا من نوع خاص وذكي للغاية لأسطورة أخرى في كرة القدم وهي دييجو آرماندو مارادونا.

مارادونا توفيّ بصورة مفاجئة يوم الأربعاء الماضي على إثر أزمة قلبية، وقد تأثر العالم بأسره بوفاته ووقفت كرة القدم في جميع الدوريات والبطولات دقيقة حداد قبل المباريات تخليدًا لذكرى أعظم من لمس الساحرة المستديرة.

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خلال هذه الدقيقة بكيّ الكثيرون مثل كارلو أنشيلوتي ودييجو سيميوني، فيما قرر آخرين ومنهم الليو تخليد ذكرى مارادونا على طريقتهم الخاصة، بصورة لن ينساها العالم بكل الأحوال.

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إذًا، فكيف احتفل ميسي بهدفه في شباك أوساسونا؟ وما هو السر خلفه؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير من جول.

فيديو | ميسي يُكرِّم مارادونا على طريقته الخاصة

كيف احتفل ميسي بهدفه في أوساسونا؟

قام ميسي بخلع قميص برشلونة بعد إحرازه للهدف الرابع، وظهر وهو يرتدي قميص نيولز أولد بويز رقم 10 تحته.

De 🔟 a 🔟, de leproso a leproso ❤️🖤



El mejor del mundo y su homenaje a #D10S, con los colores del corazón.#DiegoEterno ♾ pic.twitter.com/VLiRjvoUAR — Newell's Old Boys (@CANOBoficial) November 29, 2020

وبعد ذلك، قام ميسي بتوجيه يديه ناحية السماء وتقبيله لها، في إشارة وإهداء لمارادونا.

ما هو السر خلف احتفال ميسي بهدفه في أوساسونا؟

احتفل ميسي بهذه الطريقة ترحمًا على روح دييجو آرماندو مارادونا، فالقميص رقم 10 الذي كان تحت قميص البرسا، هو قميص الأسطورة الأرجنتينية في نيولز أولد بويز.

لعب ميسي في صفوف نيولز أولد بويز في بداية مسيرته بكرة القدم وتحديدًا وهو طفل وقبل أن ينتقل إلى برشلونة، وكذلك لعب مارادونا في النادي الأرجنتيني لمدة موسم وحيد.

لذلك فتشارك الثنائي أرضية تمثيل نيولز أولد بويز، وجاء قرار ميسي بأن يُخلد ذكرى مارادونا ويكرمه بارتداء القميص الذي سحره وهو طفل في النادي المقرب والمحبب لقلبه، والذي أعلن من قبل رغبته بالاعتزال به.

ما هي علاقة ميسي ومارادونا بنيولز أولد بويز؟

عندما شارك مارادونا للمرة الأولى بقميص نيولز أولد بويز، ظهر طفل بين شوطي المباراة عمره 6 أعوام يقوم بمداعبة الكرة ليجذب أنظار الجماهير، هذا الطفل هو الأسطورة الجديدة ليونيل ميسي.

صحيح أن هذه الذكرى ليست كاملة في ذهن ميسي، ولكنه أكد في أكثر من مناسبة أنه يتذكر حضوره لبداية مارادونا في نيولز أولد بويز، وأن لهذه الذكرى قيمة خاصة للغاية في قلبه.

مارادونا لعب بنيولز أولد بويز في موسم 1993-1994 وخلال هذه الفترة كان ميسي ضمن ناشئين الفريق، أي أنّها المرة الوحيدة التي اجتمع فيها مارادونا وميسي في فريق واحد.