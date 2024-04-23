فيديو | "أسوأ قائد على الإطلاق".. احتفال كاسياس بهدف بيلينجهام يشعل الجدل!

بين مؤيد ومعارض..

أثار احتفال إيكر كاسياس، أسطورة ريال مدريد، بهدف فوز الميرنجي على برشلونة في الكلاسيكو، أول أمس الأحد، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد منصة إكس مقطع فيديو لكاسياس وهو يتفاعل مع هدف بيلينجهام القاتل في الوقت بدل الضائع (3-2) بقليل من الحماس (اكتفى بابتسامة وتصفيق محدود)، رغم أهمية الهدف الذي وضع الريال مدريد بشكل كبير على منصات التتويج بالدوري الإسباني.

وقال كاسياس، في تصريحات عقب المباراة: "سعيد جدًا بالفوز، لأن الدوري الإسباني قد انتهى عمليًا (حيث يبتعد ريال مدريد بفارق 11 نقطة عن برشلونة)".

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واستنكر كثيرون ما وصفوه بالاحتفال البارد لإيكر كاسياس، حيث وصفه أحد مشجعي ريال مدريد بأنه "أسوأ قائد على الإطلاق".

في المقابل، دافع كثيرون عن كاسياس، خاصة أنه كان يجلس بجوار الهولندي باتريك كلويفرت، لاعب برشلونة السابق، فقال أحدهم: "هل كان يجب أن يقوم برقصة إلى جانب كلويفرت؟".