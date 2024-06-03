عمدة مدريد "عاشق أتلتيكو" يستسلم أمام عظمة الريال.. وأنشيلوتي يتفاعل!

"سيتحقق هذا الأمر"

استقبل خوسيه لويس مارتينيز ألميدا، رئيس مدينة مدريد، فريق ريال مدريد في "جولة الأبطال"، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوربا، للمرة الـ15 في تاريخه.

وقال ألميدا، المعروف بتشجيعه للغريم أتلتيكو مدريد: "تستمر فترة ولايتي حتى عام 2027، قبل أن ينتهي الوقت، أنا متأكد من أنكم ستعودون بلقب آخر، إن لم يكن عدة ألقاب".

واستشهد رئيس مدينة مدريد برد فعل المدرب كارلو أنشيلوتي على تصريحه، موضحًا: "كارلو يخبرني أنه نعم، إنه يتفق معي (في التتويج بألقاب أخرى)"، حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وجاء تتويج ريال مدريد باللقب الأوروبي عقب فوز الفريق على بوروسيا دورتموند في المباراة النهائية (2-0) أول أمس السبت على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

يشار إلى أن أتلتيكو مدريد لم يسبق أن توّج باللقب الأوروبي الأكبر، رغم بلوغه المباراة النهائية في 3 مناسبات سنوات 1974 (خسر أمام بايرن ميونخ) و2014 و2016 (خسر أمام ريال مدريد).