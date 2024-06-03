فيديو | حريق في سانتياجو برنابيو أثناء احتفالات ريال مدريد!

ماذا حدث في الليلة السعيدة؟

اندلع حريق في ملعب سانتياجو برنابيو، أثناء احتفال فريق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه.

نشب الحريق أثناء كلمة النجم الكرواتي لوكا مودريتش، على منصة الأبطال، والتي ألمح فيها لاستمراره مع الميرنجي للموسم المقبل.

وحسب صحيفة "ماركا"، فقد اندلع الحريق داخل أحد "القوالب" التي خرجت منها الألعاب النارية، قبل أن يحاصر العديد من أفراد الأمن النيران بمطفأة الحريق.

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وأوضحت أن الغالبية العظمى من المشجعين في مدرجات البرنابيو لم يعرفوا بما حدث في الأساس، إذ كانوا يهتفون للنجم الكرواتي "مودريتش يبقى".

وأضفى مودريتش الطابع الرسمي على تجديد عقده مع ريال مدريد، لكن بطريقته الخاصة، إذ قال موجها حديثه للجماهير: "شكرًا لكم على الدعم طوال العام، أراكم الموسم المقبل!".