حتى الاحتفالات نفسها.. نجمة برشلونة تسخر من ريال مدريد بسبب الرباعية!

ماذا فعلت بارالويلو؟

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاحتفالات لاعبات برشلونة بعد الفوز على ريال مدريد (4-0)، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني للسيدات.

وحسب الفيديو فقد ظهرت سلمى بارالويلو وهي تشير بيدها برقم (4) أثناء احتفالها مع زميلتها أليكسيا بوتياس، في تشابه واضح مع احتفال جافي نجم فريق رجال برشلونة قبل أسابيع.

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وافتتحت باتريشيا جويجارو التسجيل في الدقيقة الرابعة، قبل أن تضيف الهدف الثاني في الدقيقة 22، بينما سجلت كلاوديا بينا الهدف الثالث في الدقيقة 39، ووقعت أليكسيا بوتياس على الهدف الرابع قبل صافرة النهاية.

بهذه النتيجة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، رفع برشلونة رصيده إلى النقطة 30 في الصدارة، وبفارق 8 نقاط عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني الذي خاض مباراة أقل.

وكان فريق الرجال لبرشلونة قد نجح في الفوز على ريال مدريد، قبل أسابيع بالنتيجة ذاتها، في كلاسيكو الليجا، الذي يجمع بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الفريق الملكي.