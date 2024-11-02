احتفالًا بذكرى استثنائية.. ميسي يعود إلى برشلونة من جديد

متى يعود الليو؟

يعود الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي، إلى ناديه الأسبق برشلونة في مناسبة استثنائية، خلال الشهر الجاري.

ورحل ميسي عن صفوف برشلونة في صيف 2021 بعد انتهاء عقده، ليرتدي زي باريس سان جيرمان لمدة عامين، قبل أن يرحل صوب الدوري الأمريكي.

وذكرت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، أن النجم الأرجنتيني سوف يحضر الاحتفال بالذكرى 125 لتأسيس نادي برشلونة يوم 29 نوفمبر.

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وسوف يقام الحفل في مسرح "ليسيو"، بحضور العديد من أساطير برشلونة، وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني الذي قدم مسيرة رائعة حافلة بالنجاحات والإنجازات منذ تصعيده للفريق الأول عام 2004 من أكاديمية لاماسيا.

ولم يعلن برشلونة بشكل رسمي عن أي تفاصيل حول الاحتفالية، والتي تجرى في ذكرى تأسيس النادي (29 نوفمبر 1899).