احتفالًا بلقب الدوري الإسباني.. رسالة خاصة من بيكهام إلى بيلينجهام!

ماذا قال أسطورة إنجلترا؟

احتفل الإنجليزي جود بيلينجهام نجم ريال مدريد بالتتويج بلقب الدوري الإسباني، والذي حسمه النادي الملكي قبل 4 جولات على نهاية المسابقة.

وكان بيلينجهام من أحد أبرز أسباب تتويج ريال مدريد بلقب الليجا هذا الموسم، بعدما سجل 18 هدفًا في الدوري، ليتربع على عرش هدافي الفريق.

ونشر بيلينجهام رسالة عبر حسابه على إنستجرام، قال فيها: "الدوري الإسباني، هلا مدريد!"، ليتلقى الآلاف من ردود التهنئة.

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وجاء على رأس هذه التبريكات، رسالة من قائد إنجلترا ونجم ريال مدريد سابقًا ديفيد بيكهام، والتي جاء فيها: "أحسنت يا صديقي، أبطال".

يشار إلى أن بيكهام، الذي يرأس نادي إنتر ميامي الأمريكي حاليًا، حصل على لقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد، إلا أنه لم يتمكن من التتويج بدوري أبطال أوروبا.

لكن بيلينجهام لا يزال بإمكانه تذوق المجد الأوروبي هذا الموسم، حيث يستعد ريال مدريد لمباراة الإياب في نصف النهائي أمام بايرن ميونخ، علمًا بأنهما تعادلا (2-2) في الذهاب بألمانيا.