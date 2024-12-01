وصفه بالأسوأ .. الشباب يحتج رسميًا ضد حكم ديربي الهلال وطلب خاص بسبب "طرد نادر الشراري"

ماذا جاء في مضمون احتجاج الشباب ضد حكم مباراة الهلال؟

قررت إدارة نادي الشباب، تقديم احتجاج رسمي إلى رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد الحكم التركي خليل ميلير، الذي أدار مباراة الديربي أمام الهلال، في قمة الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن، والتي انتهت بفوز الهلال بنتيجة (2-1).

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وأثار قرار الحكم بالطرد المباشر للاعب نادر الشراري، في الدقيقة 58، بداعي إعاقة سالم الدوسري، جدلًا واسعًا حول عدم استحقاق الشراري للبطاقة الحمراء، كون المخالفة من قِبل الدوسري، أو أحقية لاعب الهلال في الطرد للإنذار الثاني.

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وذكر الإعلامي عبد الرحمن الحميدي، عبر برنامج "برا 18"، أن إدارة الشباب وصفت الأخطاء التي وقعت من قِبل الحكم ميلير، كانت مؤثرة على نتيجة المباراة، واتفق معها جميع الخبراء التحكيميين، وخاصة البطاقة الحمراء ضد نادر الشراري، واحتساب ركلة حرة، نتج عنها هدف الهلال الثاني، علمًا بأن الطرد جاء دون العودة إلى غرفة تقنية الفيديو.

وأضاف "احتجاج الشباب ذكر بأن الحكم التركي استفز لاعبي الشباب بتعمد باحتساب التسلل فقط دون إتاحة الفرصة كاملة بحسب قانون الـVAR، على النقيض من حالات الهلال، التي كانت تتاح فيها الفرصة كاملة قبل احتساب التسلل".

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ونوه الشباب في احتجاجه، بأن الحكم خليل ميلير تدور حوله الكثير من الاتهامات والحالات الجدلية في الدوري التركي، وبسببها توقفت المسابقة لمدة أسبوع؛ نظير حالاته الجدلية وأخطائه الكارثية، وهو يعد من أسوأ حكام الدوري التركي، كما طالبت الإدارة الشبابية، بالاستماع إلى التسجيلات التي دارت بين الحكم وغرفة الفيديو، خاصة في حالة طرد نادر الشراري.

وكان محمد المنجم، رئيس الشباب، قد سخر من حكم ديربي الشباب والهلال، بوصفه بأنه من أفضل الحكام الذين شهدهم، كما تمنى عدم إصابة سالم الدوسري بالصليبي، فيما شن نائبه محمد الناصر، هجومًا ضد قرارات الحكم، متسائلًا "نحن في زمن الـVAR وتحدث هذه الأخطاء التحكيمية، وطرد نادر الشراري هل هو تعويض بسبب طرد خاليدو كوليبالي مدافع الهلال؟".

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وتجمد رصيد الشباب عند 22 نقطة من 12 مباراة، ليحتل المركز الخامس في جدول دوري روشن السعودي، بينما رفع الهلال رصيده إلى 31 نقطة، ليحتل وصافة الترتيب، بفارق نقطتين عن الاتحاد المتصدر بـ33 نقطة.