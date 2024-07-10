اجتماع يحسم الأمر .. كريستيانو رونالدو يستعد لاتخاذ هذا القرار المصيري في مستقبله!

مفاجآت كريستيانو رونالدو لا تنتهي..

يبدو أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، يستعد لـ"قرار مصيري" في مستقبله، خلال الأيام القليلة القادمة.

رونالدو عاش موسمًا صعبًا للغاية في 2023-2024؛ حيث خرج بـ"صفر بطولات" مع نادي النصر، قبل أن يودع النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أوروبا "اليورو"، من دور ربع النهائي.

وفي هذا السياق.. أعلن المحلل الرياضي روي سانتوس، تفكير كريستيانو رونالدو جديًا، في "اعتزال اللعب الدولي" مع منتخب البرتغال؛ وذلك بعد الأحداث التي شهدتها بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي تستضيفها ألمانيا على أراضيها في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

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سانتوس كشف في تصريحات لشبكة "CNN البرتغالية"، عن أن الأسطورة البرتغالية كان يفكر في لعب كأس العالم 2026، ثم الاعتزال دوليًا؛ إلا أنه بدأ يفكر في التراجع عن ذلك.

وأضاف المحلل الرياضي: "كريستيانو يشعر بغضب كبير للغاية؛ بسبب الهجوم الذي تعرض له، خلال مشاركته مع منتخب البرتغال، في النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أوروبا"، مشيرًا إلى أن مهاجم النصر يعتقد أن الأمور قد تسوء أكثر، إذا استمر ولم يعتزل دوليًا.

وأوضح روي سانتوس أن قرار كريستيانو رونالدو "النهائي"؛ سيتم الإعلان عنه بعد اجتماع اللاعب البالغ من العمر 39 سنة مع الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، خلال الأيام القادمة.

وأكد سانتوس على أن الاجتماع؛ سيناقش خطة البرتغال "المستقبلية"، وطريقة اللعب التي سيتم الاعتماد عليها؛ وعلى إثر ذلك سينظر كريستيانو رونالدو، في مدى قدرته على تقديم الإضافة من عدمه.