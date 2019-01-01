اجتماع طارئ في الزمالك.. وأسامة نبيه "مطروح" بقوة

أزمة في الزمالك بعد الهزيمة من مازيمبي

طرح اسم أسامة نبيه، المدرب العام لمنتخب مصر السابق ضمن المرشحين لتولي تدريب الزمالك خلال المرحلة المقبلة في حالة رحيل الصربي ميتشو.

الزمالك ظهر بمستوى متراجع للغاية طوال أحداث اللقاء ولم يشكل الخطورة الكبيرة على مرمى أصحاب الأرض وسط غضب من الجماهير البيضاء.

واستضاف مازيمبي نظيره الزمالك ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا، من دور المجموعات حيث سقط بشكل مخيب للآمال لجماهيره.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم السبت، أن أسامة نبية ضمن المرشحين لخلافة ميتشو في تدريب الزمالك بعد أن أقترب الأخير من الرحيل.

وأشارت التقارير أيضًا أن كلًا من مدحت عبدالهادي ومحمد صبري مرشحان للتواجد في الجهاز الفني أيضًا خلال المرحلة المقبلة حارس رحيل ميتشو.

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وأضافت التقارير أن هناك اجتماع لمجلس الإدارة غدًا لحسم مصير ميتشو بالرحيل أو الاستمرار في قيادة فريق الزمالك خلال المرحلة المقبلة.

وتصدر مازيمبي المجموعة برصيد 3 نقاط ويأتي خلفه كلًا من زيسكو وأوجوستو بنقطة واحدة بعد التعادل والزمالك أخيرًا بدون نقاط.