ميتشو: إصابة "الونش" أثرت علينا.. وفقدنا التوازن بعد الهدف الثاني

الزمالك يسقط أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

تحدث الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، عن الهزيمة أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما في الكونغو.

الزمالك ظهر بمستوى متراجع للغاية طوال أحداث اللقاء ولم يشكل الخطورة الكبيرة على مرمى أصحاب الأرض وسط غضب من الجماهير البيضاء.

واستضاف مازيمبي نظيره الزمالك ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا، من دور المجموعات حيث سقط بشكل مخيب للآمال لجماهيره.

وقال ميتشو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "إصابة محمود حمدي الونش أثرت علينا طوال اللقاء، وقدمنا الشوط الأول بشكل مميز".

وأضاف: "عامل الأرض والجماهير أثر علينا بشكل واضح في الشوط الثاني، وفقدنا التوازن بعد الهدف الثاني الذي سكن شباك الفريق".

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وتابع ميتشو تصريحاته قائلًا: "التشكيل الذي بدأت به اللقاء هم القوام الأساسي للفريق، ولكن هناك بعض الغيابات، ولكن الأزمة كانت في أطراف الملعب".

ووضع الزمالك نفسه في موقف صعب خلال دور المجموعات بالبطولة الحالية بعد الهزيمة في أول لقاء له مع المنافس الأول على صدارة المجموعة مازيمبي.