اجتماع طارئ في برشلونة لحسم مصير فالفيردي

يبدو أن الرحيل اقتر..

يبدو أن استمرار المدرب إرنستو فالفيردي على رأس القيادة الفنية لفريق برشلونة الإسباني، نفي خطر كبير بعد اجتماع الإدارة يوم أمس.

جوزيف ماريا بارتوميو رئيس النادي الإسباني اجتمع أمس مع الإدارة الفنية للنادي حتى الرابعة فجراً، لمناقشة مصير المدير الفني في الأيام المقبلة.

وحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فأن الإدارة تناولت أمس تحليل دقيق لمشوار فالفيردي رفقة الفريق، وفي نفس السياق أكد إيريك أبيدال أن تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري رفض تولي المسؤولية في منتصف الموسم مفضلاً التدريب منذ بداية الموسم القادم.

واتفقوا على أن الخيار الثاني في تولي قيادة الفريق خلفاً لفالفيردي سيكون الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

وعلى ما يبدو ووفقاً للتقرير المنشور في الصحيفة، أن الإدارة استقرت على رحيل إرنستو، ولكن القرار ليس نهائي الجميع لا يريد المجازفة في مستقبل الفريق في البطولات التي ينافس عليها.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع للرئيس بارتوميو مع فالفيردي اليوم، للاتفاق معه على كل شيء قبل اجتماع الإدارة غداً، لتحديد مستقبله.