اجتماع تشيلسي مع كانتي يحبط أحلام النصر وبرشلونة

محادثات إيجابية مع اللاعب ووكيله

قام لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي نجم تشيلسي، بتوجيه صدمة للنصر السعودي وبرشلونة، بالاتفاق مع البلوز على تجديد عقده.

كانتي ارتبط على مدار الأسابيع الماضية بالانضمام للثنائي، مع دخوله في الأشهر الأخيرة من عقده مع تشيلسي، والذي ينتهي في يونيو 2023.

موقع "The Athletic" أكد أن النادي اللندني أجرى محادثات إيجابية مع كانتي ووكيل أعماله، وانتهى الأمر بموافقته بشكل مبدئي على التجديد.

وأوضح أن تشيلسي تقدم بعرض للتجديد لمدة عامين مع إمكانية التمديد لعام آخر، لكن اللاعب يريد الاستمرار لمدة 3 مواسم كاملة مع الفريق.

جدير بالذكر ان صاحب الـ31 سنة الذي ارتبط أيضًا بالانضمام لباريس سان جيرمان، يعاني حاليًا من إصابة في الفخذ ستبعده عن الملاعب حتى منتصف فبراير.