اتهام يوسف بلايلي بالبصق على لاعب الجندل وآل مشعل يُعلق

طالبت جماهير الفرق المنافسة للأهلي بضرورة معاقبة بلايلي على هذا التصرف

يبدو أن اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي سيبقى مثيرًا للجدل مع ناديه الأهلي السعودي، فمباراة بعد الأخرى نجد حالة جدل كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب موقف له في الملعب.

وتناقلت بعض جماهير كرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو للاعب الجزائري وهو يتعدى على لاعب الجندل في مباراة كأس خادم الحرمين الشريفين، واعتبر البعض البلايلي يقوم بالبصق على لاعب الخصم.

وعلق سمو الأمير منصور آل مشعل على هذه اللقطة عند سؤاله في أحد البرامج قائلاً : "الحقيقة لم أرى هذه اللقطة فلا توجد إعادة للقطات في شاشة الملعب وسنرى الأمر وحقيقته".

وأضاف آل مشعل حول أزمة بلايلي مع المدير الفني جروس وقال : "الأزمة انتهت واللاعب أعتذر ووعد بتقديم أفضل ما لديه، وهو لاعب كبير ننتظر منه المزيد".

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من جهة أخرى، طالبت جماهير الفرق المنافسة للأهلي بضرورة معاقبة بلايلي على هذا التصرف، وتناقلت مقطع فيديو يوضح اللقطة في انتظار موقف لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم.