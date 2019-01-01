نائب رئيس الاتحاد : لن ننُافس خلال الموسم الحالي ولهذا السبب تعاقدنا مع تين كات

فترة الانتقالات الشتوية ستكون لتصحيح الأخطاء

أكد أحمد كعكي نائب رئيس اتحاد جدة والمشرف على كرة القدم في النادي على عدم قدرة فريقه على المنافسة خلال الموسم الحالي 2019\2020.

كعكي قال في تصريحات لقناة العربية أن العميد لن يكون قادرًا على المنافسة وهذا أمر منطقي لما مر به الفريق مؤخرًا.

وأضاف أن الفريق بالتأكيد لن يهبط لأن الاتحاد أكبر من ذلك، وفترة الانتقالات الشتوية ستكون لتصحيح الأخطاء.

وردًا على سبب التعاقد مع المدير الفني الهولندي تين كات قال كعكي : "نحن نحتاج إلى مدرب صارم في الانضباط والتمارين، ولذلك تعاقدنا مع كات من أجل بناء فريق جديد، مضيفًا : " سنتشاور مع تين كات حول التعاقدات القادمة والخانات التي يحتاج إليها.

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وأنهى نائب رئيس الاتحاد حديثه : "نعترف بأن هناك خلل في اللاعبين الأجانب لدينا وسنعمل على تعديل ذلك في الميركاتو الشتوي، أما محليًا فنمتلك 7 لاعبين في المنتخب السعودي الأول، وهذا أمر لم يحدث للاتحاد منذ وقت طويل".