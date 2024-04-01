اتهام خطير لفينيسيوس: "كنت صديقًا للمهرج الباكي!"

"يجفف دموعه على ساعة تبلغ قيمتها 100 ألف دولار!"

تعرض البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، لهجوم لاذع من قناة "Dalas Review" الشهيرة على منصة يوتيوب.

وحلل "Dalas" في مقطع فيديو بعنوان "كنت صديقا لفينيسيوس، لكنه ذهب بعيدا جدا كضحية (ومستفز)"، سلوك النجم البرازيلي في ملاعب كرة القدم، وانتقد بكاءه بسبب العنصرية بينما يرتدي ساعة ذهبية بقيمة 100 ألف دولار".

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ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن "Dalas" قوله: "إنه (فيني) مستفز يكسب الملايين كل عام لركل الكرة، وفوق ذلك من المفترض أن نشعر بالأسف تجاهه لأن هناك أشخاصا يهينونه في الملعب، مثل كل اللاعبين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "ما حدث لهذا المهرج الباكي هو أنهم في الملاعب يصرخون بإهانات تعتبر عنصرية، كرة القدم هي نوع فرعي من البشر الذين يكرسون جهودهم لقول أشياء سيئة، الفرق مع لاعبي كرة القدم الآخرين هو أنهم لا يلعبون دور الضحية"

وأوضح دالاس أن فينيسيوس بدأ حركة مبالغ فيها (البكاء) نتيجة للعب دور الضحية في إسبانيا، وهي دولة تقدم الكثير من المساعدات للمهاجرين الأفارقة الذين يصلون إلى البلاد".

وختم: "(يا لسوء حظي أنني أكسب ملايين الدولارات، ويصرخ عليّ 4 أشخاص أغبياء في ملعب كرة قدم)، بينما يجفف دموعه على ساعته التي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار، إنه لاعب غير محترم، وغير رياضي، وضحية لمستويات مثيرة للشفقة، ثم ينخرط في السخرية".