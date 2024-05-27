بعد اتهامه بالتآمر على تشافي.. زوجة جوندوجان تثير الجدل بالعربية: حسبنا الله ونعم الوكيل!

الألماني في مرمى الاتهامات بسبب تشافي..

يبدو أن "برشلونة على صفيح ساخن"، فنهاية الجدل لن تكون بإعلان رحيل المدير الفني تشافي هيرنانديز، بل خرجت بعده الاتهامات من كل جانب.

النادي الإسباني أعلن بشكل رسمي رحيل مدربه بنهاية الموسم الجاري دون الانتظار لنهاية عقده في الموسم المقبل، رغم أنهم قبل أسابيع أكدوا بقاءه في مؤتمر صحفي، لكن حديث تشافي عن الحالة الاقتصادية للنادي أغضب الرئيس جوان لابورتا، ودفعه للتراجع عن التمسك باستكماله للمهمة.

ومن هنا بدأت الاتهامات التي طالت لابورتا، إذ اتهمه الصحفي الإسباني ديفيد سانشيز، عبر "راديو ماركا" أن معاملته لتشافي بهذه الطريقة تأتي بهدف التعتيم على "قضية التأييد"، الخاصة بدفع أحد جهات توريد الأموال لبرشلونة أموال التأييد الشخصي لمجلس إدارته في الانتخابات الأخيرة، وهو ما يخالف اللوائح والقوانين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أما الاتهام الثاني فقد طال لاعب الفريق الألماني إلكاي جوندوجان، إذ زعمت بعض التقارير أنه قاد تحالفًا ضد المدرب وتآمر عليه، ما دفع الإدارة لاتخاذ قرار فسخ عقده.

وبالتزامن مع هذه التقارير، زادت سارة عرفاوي؛ زوجة اللاعب الألماني، من ذاك الجدل برسالة غامضة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"..

سارة كتب في خاصية "ستوري": "حسبنا الله ونعم الوكيل"، واكتفت بذلك، لكن البعض ربطها بالاتهامات التي توجه لزوجها، خاصةً وأنها خرجت من قبل للدفاع عنه.

فعندما ودع البرسا دوري أبطال أوروبا مؤخرًا من دور الثمانية بالهزيمة أمام باريس سان جيرمان، خرج جوندوجان موجهًا اللوم ومنتقدًا زملائه علنًا عبر وسائل الإعلام، وهو ما أغضب المسؤولين وزملاءه منه، وقتها دافعت سارة عن زوجها، فكتبت عبر "إنستجرام" أيضًا: "هذا الرجل يعمل بجد وآراؤه الكروية هدفها التحسن والتطور دائمًا، وهو يفعل كل شيء من أجل الفريق، عقليته هي عقلية بطل الثلاثية".