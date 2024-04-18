"استمعوا لبطل الثلاثية".. زوجة جوندوجان تدمر غرفة ملابس برشلونة قبل الكلاسيكو!

خرجت سريعًا للدفاع عن زوجها أمام زميليه

قررت سارة عرفاوي زوجة النجم الألماني إلكاي جوندوجان لاعب وسط برشلونة، الخروج للدفاع عنه في مواجهة زميليه سيرجي روبيرتو وجول كوندي.

جوندوجان خرج لتوجيه اللوم لزملائه بعد خسارة برشلونة 4/1 من باريس سان جيرمان، والخروج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، وهو الأمر الذي لم يعجب كوندي وروبيرتو وجعلهما يخرجان للرد.

ومن جانبها قررت سارة الدفاع عن زوجها من خلال رسالة نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ووضعت معها صورة له وهو يحمل لقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه السابق مانشستر سيتي.

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وقال زوجة جوندوجان:"هذا الرجل يعمل بجد وآراءه الكروية هدفها التحسن والتطور دائمًا، وهو يفعل كل شيء من أجل الفريق، عقليته هي عقلية بطل الثلاثية".

وكان جوندوجان قد قال لقناة "سي بي إس سبورتس" بعد خسارة برشلونة:"أشعر بخيبة أمل، الأمر كان في أيدينا وأعطينا المباراة لباريس سان جيرمان، منحناهم كل شيء بأسهل طريقة ممكنة".

ورد عليه كوندي عبر رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا:"نحن نفوز كفريق ونخسر كفريق أيضًا".

وهو الأمر الذي أيده سيرجي روبيرتو قائد الفريق الكتالوني في رسالة أخرى، مما يرفع من حدة التوتر في غرفة ملابس برشلونة خاصة بعد ما قامت به زوجة جوندوجان، وذلك قبل بضعة أيام من مواجهة صعبة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني يوم الأحد القادم.