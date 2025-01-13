بيان رسمي..

طالبت روابط مشجعي نادي ريال مايوركا الاتحاد الإسباني لكرة القدم والمجلس الأعلى للرياضة بإدانة الأحداث التي أعقبت مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بالمملكة العربية السعودية.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد أصدرت روابط جماهير مايوركا بيانًا يزعم "تعرض بعض مشجعيه لمواقف مُهينة للغاية" في السعودية، بعد المباراة التي احتضنها ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وأضاف البيان: "بعض المشجعين والمشجعات تعرضوا لانتهاكات بشأن حقوقهم الأساسية، وواجهوا مواقف خطيرة، نود تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الإسباني والمجلس الأعلى للرياضة فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت داخل وخارج الملعب".

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وواصل: "بعض عائلات ومشجعي مايوركا واجهوا مضايقات من قبل المشجعين المحليين، ووصل الأمر إلى حد الشعور بالخوف على سلامتهم، كما تم الإبلاغ عن مضايقات ذات طابع جنسي لمشجعات النادي".

وختم البيان: "نحن نعتبر أن هذه الأحداث لا يمكن أن تمر دون عقاب، نحث الاتحاد الإسباني والمجلس الأعلى للرياضة على إدانتها ونشر اعتذار".

وأوضحت ماركا أن حركة مايوركيستا جمعت أكثر من 1000 توقيع حتى الآن على صيغة الشكوى الرسمية التي سوف تقدم للاتحاد الإسباني والمجلس الأعلى للرياضة بهدف "إجبار السعودية على الاعتذار".