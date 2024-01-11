"اتهامات لجاياردو بالسمسرة" .. جماهير الاتحاد ترفض التعاقد مع لاعب أتلتيكو مدريد!

جماهير نادي الاتحاد تنتفض بسبب الصفقة الشتوية المرتقبة!

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انتفضت جماهير نادي الاتحاد عبر منصة "إكس"؛ لرفض إحدى الصفقات العالمية، القريبة من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

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الساعات القليلة الماضية شهدت تأكيدات من مصادر عالمية موثوقة، بـ"اقتراب" نادي الاتحاد، من التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني أنخيل كوريا، من فريق العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد، مقابل 40 مليون يورو؛ وذلك بطلب شخصي من المدرب مارسيلو جاياردو.

الجماهير الاتحادية أعربت عن استغرابها من عدم التعاقد مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، والذي يملك شرطًا جزائيًا في عقده مع أتلتيكو مدريد، مقابل 25 مليون يورو، والتفاوض مع زميله "الاحتياطي" كوريا.

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وعبر وسم "كوريا مرفوض".. وصف حساب باسم "مسفر"، صفقة النجم الأرجنتيني بـ"الفضحية"، بينما زعم محمد بن عبدالله و"تشيكوو11"، أن التعاقد مع اللاعب؛ ليس إلا "سمسرة" من مواطنه جاياردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

بينما كتب وليد الشراري عبر حسابه: "العاقل والغبي والمجنون.. جميعهم سيفضلون جريزمان على كوريا؛ فما بالك بأشخاص قدموا 40 مليون يورو للاعب الأرجنتيني، رغم أن صفقة المهاجم الفرنسي أقل قيمة مالية منه".

ومن ناحيته.. اعتبر حامد المعاوي، أن التعاقد مع كوريا، أمر متوقع من إدارة فشلت في 9 صفقات سابقة؛ قائلًا: "قلنا لكم كفوا أيدهم عن الانتقالات الشتوية.. قلتوا أخرجوا من البلد".

جدير بالذكر أن أنخيل كوريا البالغ من العمر 28 سنة، يلعب في صفوف أتلتيكو مدريد منذ يناير 2015؛ مسجلًا 74 هدفًا وصانعًا 58 آخرين، خلال 397 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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