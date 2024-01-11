أتلتيكو مدريد واللاعب وافقا.. بطل العالم مع ميسي على أعتاب الدوري السعودي!

دوري روشن يتمهد لاستقبال نجم جديد..

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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن نجم أتلتيكو مدريد أنخيل كوريا بات منفتحًا هو وناديه إلى الانتقال إلى الدوري السعودي في الميركاتو.

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وذكرت شبكة "ماركا" أن هناك عرضًا بمنح راتب قيمته 60 مليون يورو من أجل الدولي الأرجنتيني مقسمة على 3 أعوام، وهو عرض مختلف عن الذي تم الوصول إليه في الصيف الماضي.

وذكرت الشبكة أيضًا أنه رغم عدم موافقة أتلتيكو مدريد في الصيف على رحيل كوريا، إلا أن الاتجاه في الوقت الراهن لقبول هذا العرض يبدو كبيرًا سواء من اللاعب أو النادي.

السبب يعود إلى أن العرض الذي قدم من أجل كوريا كان بعد رحيل زميله السابق يانيك كاراسكو إلى الشباب، في الفترة التي توقف فيها الميركاتو الصيفي في إسبانيا واستمر لأيام في السعودية.

لكن تناقص دقائق مشاركته في الوقت الراهن مع أتلتيكو مدريد قد يجعل هذه الصفقة أمرًا واقعًا في أقرب وقت، ويبدو أن المملكة تستعد لاستقبال بطل العام 2022 مع منتخب الأرجنتين في قطر.

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في سياق متصل، ذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن النادي السعودي المرشح كوريا للانضمام إليه، سيكون نادي الاتحاد في انتظار التفاوض المادي والتفاصيل الروتينية الأخرى.

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