أتلتيكو مدريد فرط في ضم لاوتارو مقابل 9 مليون يورو فقط

اللاعب الذي وصلت قيمته إلى 100 مليون يورو كان قريبًا من الليجا مقابل 7 مليون

فرّط ناديا فالنسيا وأتلتيكو مدريد في فرصة التعاقد مع لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر الإيطالي، مقابل 9 مليون يورو فقط في 2017.

لاوتارو مطلوب في برشلونة ولكن النيراتزوري لن يتخلى عنه بأقل من 100 مليون يورو.

وقال فيكتور بلانكو، رئيس نادي راسينج الأرجنتيني، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "فالنسيا كان يمتلك أولوية شراء لاوتار مارتينيز بجانب ثنائي آخر في الفريق، ولكن الخفافيش لم يقدم أي عرض على الإطلاق".

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وتابع: "وفي 2017، حاول أتلتيكو مدريد التعاقد مع اللاعب، وكان وقتها قيمة فسخ التعاقد تصل إلى 9 مليون يورو فقط، لكن المفاوضات لم تنجح".

بلانكو نفى وجود أي تواصل بينه وبين دييجو سيميوني بشأن الحصول على خدمات لاوتارو، مؤكدًا أنّ المفاوضات جرت فقط مع المدير الرياضي.

وأوضح: "إنتر هو الوحيد الذي أبدى اهتمامًا حقيقيًا باللاعب، ووصلت قيمة الصفقة إلى 40 مليون يورو، من بينها 20% لفريقه الأم، لينيرس بجانب 10% لعائلة اللاعب".

وأكد رئيس راسينج أنّ اللاعب رفض عرض من ريال مدريد في تلك الفترة لكونه غير مناسب للاعب.

جدير بالذكر أنّ برشلونة هو الأقرب للحصول على خدمات اللاعب، بجانب اهتمام من مانشستر سيتي وريال مدريد.