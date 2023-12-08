اتفاقية قد تُهدد الصفقة .. جلطة سراي يستهدف نجم العالمي وبشكتاش قد يُفسدها!

هل يوافق النصر على التخلي عن أحد أهم نجومه؟

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بدأ نادي جلطة سراي التركي في التحرك، من أجل التعاقد مع أحد أبرز نجوم نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك لتدعيم صفوفه في النصف الثاني من الموسم.

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وأشارت صحيفة "فوتوماك" التركية، إلى أن نادي جلطة سراي تحرك من أجل ضم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من نادي النصر، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وأضافت الصحيفة أن جلطة سراي بدأ بالفعل اتصالاته مع اللاعب الكرواتي، حيث أبدى الأخير موافقته على العرض التركي ووضع شروطه للانضمام إلى صفوفه، ولكن المشكلة هي رفض النصر العرض.

وأكدت الصحيفة التركية على أن إدارة جلطة سراي تعتقد أن الصفقة ستحدث إذا قدموا عرضًا ماليًا جيدًا، حيث لا تُريد الإدارة أن تدفع مقابل لاستعارة اللاعب، وتُريد أن تتحمل راتب اللاعب لمدة 6 أشهر فقط.

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ولكن قد تتم صفقة بروزوفيتش إلى جلطة سراي، حال تقديم عرضًا ماليًا مقابل من 2 إلى 3 مليون يورو إلى نادي النصر، لاستعارة النجم الكرواتي لمدة 6 أشهر.

نادي بشكتاش قد يُفسد الصفقة إذا وافق نادي النصر على العرض، في ظل الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بين الناديين، بالأولوية في تبادل اللاعبين بينهما، حيث إذا طلب بشكتاش التعاقد مع بروزوفيتش ستكون الأولوية له.

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