اتفاق تاريخي يقرب ثنائي النصر "الأجنبي" من عملاق تركيا

مفاجأة كبرى "محتملة" في ميركاتو نادي النصر الشتوي

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في مفاجأة من العيار الثقيل، قد يتعاقد أحد عمالقة الكرة التركية، مع اثنين من نجوم نادي النصر "الأجانب"، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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النصر يقدّم موسمًا جيدًا، على الرغم من خسارة الديربي الأخير أمام الهلال؛ حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، مع التأهل إلى دور الـ16 من مسابقة أبطال آسيا، وربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقًا لشبكة "tv100" وصحيفة "medyabar"، وقع حسن آرات، رئيس بشكتاش التركي، اتفاقًا تاريخيًا مع نظيره في النصر مسلي آل معمر؛ يقضي بتبادل النجوم بين الناديين، وإعطاء كل منهما "الأولية" في الصفقات.

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وبعد هذا الاتفاق التاريخي.. كشفت شبكة "tv100"، عن توصل آرات، إلى اتفاق مبدئي مع آل معمر؛ للتعاقد مع النجم الدولي الإيفواري سيكو فوفانا، متوسط ميدان الفريق النصراوي، خلال الميركاتو الشتوي القادم؛ حيث باتت الصفقة متقدمة للغاية.

ومن ناحيتها.. أكدت صحيفة "medyabar"، على محاولات من رئيس بشكتاش التركي؛ لإقناع الإدارة النصراوية، بالتخلي عن النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، في الميركاتو الشتوي أيضًا.

الصحيفة أشارت إلى أن تاليسكا، لا يُمانع في العودة إلى بشكتاش؛ حيث يعمل حسن آرات حاليًا، مع الشركات الراعية لناديه، من أجل توفير راتب النجم البرازيلي؛ لإتمام الصفقة بنجاح.

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