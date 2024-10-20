"اتصلت بكريستيانو رونالدو" .. إعلامي ينفجر ضحكًا بسبب قائد النصر ويسخر من جماهير الهلال

بعد أنباء انتقاله إلى الهلال..

وجه الإعلامي الرياضي تركي الحربي، رسالة ساخرة، إزاء أنباء انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر، إلى صفوف الهلال، عقب نهاية عقده في الصيف المُقبل.

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وأشارت تقارير خلال الساعات الماضية، إلى قيام رونالدو بعرض نفسه على الهلال، من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، والتي تقام خلال الفترة بين 15 يونيو و13 يوليو المُقبلين، تزامنًا مع عدم تجديد كريستيانو عقده مع النصر، حتى يومنا هذا.

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وتحدث الإعلامي محمد الشهراني، عبر برنامج "ركلة حرة"، عن أنباء انتقال كريستيانو رونالدو إلى الهلال، لينفجر تركي الحربي بالضحك، واصفًا الأمر بـ(النكتة)، كما واصل ساخرًا بأنه اتصل بالنجم البرتغالي، مؤكدًا بقاءه مع النصر.

وأضاف الحربي أن جماهير الهلال تعيش (أضغاث أحلام)، وكانت تعيشها من قبل مع ليونيل ميسي ولويس سواريز وكيليان مبابي، لدرجة أنهم قالوا إن الأسطورة الراحلة بيليه، هنأ نيمار بانتقاله إلى الزعيم، على حد وصفه، مؤكدًا أن رونالدو لا يعرض نفسه على أحد، وهو لاعب عظيم في نادٍ عظيم، ولا يكون التفكير في رحيله إلى الهلال حتى في الأحلام، مستشهدًا بتصريح قاله كريستيانو في مؤتمر صحفي مع منتخب البرتغال، وصف فيه النصر بأنه وجمهوره أحب إليه من أي شيء آخر.

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ورد عليه الشهراني بأنه ذكر مسبقًا بأن المغربي عبد الرزاق حمد الله لن يرحل عن النصر وينتقل إلى الاتحاد، ليعلق الحربي قائلًا إن حمد الله لم ينتقل، ولكن النصر فسخ عقده، مؤكدًا أن الأمر لن يتكرر مع رونالدو.