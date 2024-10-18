"لا يصلح" .. رد يحبط كريستيانو رونالدو بعد أنباء عرض نفسه على الهلال!

من أجل حلم كأس العالم للأندية..

كشف الإعلامي الرياضي طارق النوفل، عن أنباء متواترة حول موقف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، والذي قام بعرض نفسه على الهلال من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

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الهلال يستعد للمشاركة في مونديال الأندية، بوصفه بطلًا لآسيا عام 2021، ليشارك في البطولة التي تشهد مشاركة 32 فريقًا لأول مرة في تاريخها، وتقام في الولايات المتحدة، خلال الفترة بين 15 يونيو وحتى 13 يوليو المُقبل.

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وذكر النوفل، عبر برنامج "الأول" على منصة (إكس)، أن هناك أنباء تقول إن رونالدو لم يجدد عقده مع النصر، وقد ينتقل إلى الهلال في نهاية الموسم الجاري، وأن حامل الكرة الذهبية 5 مرات، يرغب في الفوز بمونديال الأندية، ولذلك فهو يعرض نفسه على الهلال.

وفي هذا السياق، قال الناقد الرياضي جاسم الحربي، إن رونالدو لا يصلح للعب في الهلال، باعتباره قائدًا في الملعب، ويحب أن يفرض شخصيته والأشياء التي يريدها، وبالتالي لن يصلح للبيئة الهلالية، التي تتمتع بوجود حوكمة، واستراتيجية عمل، في حين تعاني بعض الأندية من عدم وجود استراتيجية، ويمكن للعب أن يفرض كلمته على الفريق والمدرب، بحسب وصفه، مستشهدًا بالنصر إبان فترة رونالدو مع المدرب السابق لويس كاسترو.

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وأوضح الحربي أن كريستيانو رونالدو لاعب مؤثر على المستوى الإعلامي، ولكنه بكى مع النصر - بعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين - لأنه توقع أن يحقق منجزًا مع الأصفر.

ونجح رونالدو في قيادة النصر للتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، وهي بطولة ودية، لأول مرة في تاريخ النادي، إلا أن الأصفر أنهى الموسم الماضي، وصيفًا لدوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين، فيما فاز كريستيانو بجائزة هداف المسابقة، برصيد 35 هدفًا.