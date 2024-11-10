اتخذ خطوة مفاجئة.. نجم ريال مدريد يشعل تكهنات الرحيل في يناير

ماذا فعل نجم الميرنجي؟

زادت الشائعات حول عودة لاعب ريال مدريد داني سيبايوس إلى فريقه السابق ريال بيتيس، بعدما ظهر في المقصورة الشرفية بملعب بينيتو فيلامارين خلال مباراة بيتيس وسيلتا فيجو اليوم الأحد.

وتعادل ريال بيتيس مع سيلتا فيجو بنتيجة 2-2 ضمن الجولة 13 من الدوري الإسباني، ليرتفع رصيد بيتيس إلى 20 نقطة في المركز السابع، بينما جاء سيلتا فيجو في المركز التاسع بـ17 نقطة.

وحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن "مستقبل سيبايوس يظل مرتبطًا ببيتيس، وتصرفات اللاعب لا تفعل سوى تأجيج الشائعات".

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وأضافت: "شوهد سيبايوس في المقصورة الشرفية بملعب بينيتو فيلامارين اليوم، بعد أن فشل في الحصول على دقائق لعب مع ريال مدريد في مواجهة أوساسونا الأخيرة، رغم إصابة العديد من اللاعبين".

وأوضحت أن "قرار سيبايوس بزيارة فريقه السابق يحمل العديد من الدلالات، خاصة أن بيتيس حاول إعادته في الصيف الماضي، لكن المطالب المادية المرتفعة لريال مدريد حالت دون إتمام الصفقة".

وختمت: "الآن، مع شعور النجم الإسباني بالإحباط بسبب قلة المشاركة في ريال مدريد، فإن شهر يناير المقبل يمثل فرصة جديدة لبيتيس لضم اللاعب".