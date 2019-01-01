اتحاد الكرة: كل الدعم لـ"البدري" وواجهه سوء حظ

عمرو الجنايني يتحدث عن سوء حظ حسام البدري.

أكد عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، على أن هناك دعم للجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، وأن ما واجهه هو سوء حظ خلال الفترة الماضية، تسبب في نتائجه السلبية.

حسام البدري لم ينجح في تحقيق أي انتصار رسمي مع المنتخب المصري، منذ توليه المسؤولية خلفًا للمدرب المكسيكي خافيير أجيري.

الجنايني قال خلال تصريحات تليفزيونية: "اتحاد الكرة يدعم حسام البدري، ولن يتأخر عن تلبية احتياجاته الفنية أو الإدارية".

رئيس اتحاد الكرة تابع: "البدري واجهه سوء حظ بانضمام عددًا من اللاعبين لصفوف المنتخب الأولمبي تحت 23 عامًا، الذي توج بكأس الأمم الإفريقية مؤخرًا".

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وأردف: "الأمور ستكون أفضل، بعد عودة محمد صلاح ولاعبي المنتخب الأولمبي، لأننا لدينا ثقة في نجاح الفراعنة مع البدري".

واختتم الجنايني تصريحاته متحدثًا عن محمد صلاح، حيث قال: "هو أساس المنتخب المصري، وأي مدرب يتولى المسؤولية يبني خطته عليه، ولكنه تعرض للإصابة في بداية مشواره الرسمي بالتصفيات".

منتخب مصر تعادل في أول مباراتين بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، أمام كينيا بهدف لمثله، ثم أمام جزر القمر سلبيًا.