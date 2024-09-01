ابن الوز ليس عوامًا.. روميو بيكهام يعتزل كرة القدم في الـ21 من عمره!

يسير على خطى والدته..

قرر روميو نجل ديفيد بيكهام، إنهاء مسيرته مع كرة القدم، رغم أنه يبلغ من العمر 21 عامًا فقط.

بدأ روميو رحلته الكروية مع أكاديمية شباب آرسنال، قبل أن ينضم إلى إنتر ميامي المملوك لديفيد بيكهام في الدوري الأمريكي.

أمضى نجل بيكهام عامين مع فريق إنتر ميامي الاحتياطي، قبل أن يعود إلى إنجلترا ويوقع مع برينتفورد (الاحتياطي) في الصيف الماضي.

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وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن روميو "سوف يسلك مسارًا مهنيًا جديدًا، إذ يخطط للعمل في مجال الموضة، مستوحى من والدته مصممة الأزياء فيكتوريا".

وحسب مصدر مقرب من الصحيفة، فإن روميو قرر تعليق حذائه وتكريس وقته لمسيرته في مجال الموضة، رغم أنه أحب وقته في برينتفورد، لكنه يحتاج إلى تركيز انتباهه على الموضة، حيث يكمن شغفه".

وقع روميو مؤخرا مع وكيل أزياء كبير في باريس ويضع نصب عينيه العمل مع بعض العلامات التجارية الضخمة.