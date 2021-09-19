ابنة الأسطورة بيليه تكشف تطورات حالته الصحية

خبر سعيد لعشاق الأسطورة البرازيلية

يواصل أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، التعافي من جراحة في القولون، حيث ظهر في "فيديو" نشرته أسرته وهو يبتسم أثناء خضوعه لعلاج طبيعي في غرفته بالمستشفى.

الفحوصات الدورية التي يجريها بيليه كشفت عن وجود ورم في القولون "الأمعاء الغليظة"، لا بد من استئصاله على الفور قبل تفاقم الأزمة الطبية، مما استدعى تدخل جراحي عاجل.

كيف ظهر بيليه؟

نشرت ابنته "كيلي" فيديو للاعب البرازيلي السابق وهو يجري تدريبات على القدم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتبت: "اليوم تقدمنا خطوتين للأمام" وذلك جاء في إشارة إلى منشور سابق قالت فيه للجماهير إن عملية تعافي والدها تتقدم في كثير من الأحيان خطوتين للأمام ثم تتراجع خطوة للوراء.

كيف هي الحالة الصحية لأسطورة البرازيل؟

الحالة الصحية للبرازيلي الملقب بـ "الجوهرة السوداء" تدهورت في السنوات الأخيرة، وأدخل مرات عدة إلى المستشفى، كان آخرها في أبريل 2019 في باريس، بسبب التهاب حاد في المسالك البولية.

وكان من المقرر في عام 2016 أن يضيء بيليه شعلة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، لكنه اضطر للغياب عن الحفل لظروف صحية.

يُذكر أن اسم بيليه الحقيقي إدسون أرانتيس دو ناسيمينتو، وهو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، وأحرز خلال مسيرته الكروية 1281 هدفاً في 1363 مباراة، منها 77 هدفاً في 92 مباراة بقميص السيلساو، واختارته اللجنة الأولمبية الدولية في 1999 بصفته أحد أفضل رياضيي القرن العشرين، وبعدها بعام نال لقب أفضل لاعب في القرن نفسه من قبل فيفا.

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