هنري يقدم نصيحة ثمينة لثلاثي باريس الهجومي

أسطورة فرنسا يدعم ثلاثي باريس سان جيرمان بعد مباراتهم الأولى معًا.

جاءت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي أمام كلوب بروج البلجيكي في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لتمثل خيبة أمل كبرى لجماهير فريق العاصمة الفرنسية.

خيبة الأمل لم تكن فقط بسبب نتيجة التعادل 1-1 أمام أحد الفرق الأضعف في المجموعة، لكن أيضًا لغياب التفاهم بين ثلاثي "MNM" الهجومي، كيليان مبابي، ونيمار، وليونيل ميسي.

مباراة كلوب بروج كانت أول مباراة يخوضها الثلاثي كأساسيين معًا، لكنهم لم يتمكنوا من تقديم الإضافة، وصنع مبابي هدف المباراة الوحيد لصالح باريس سان جيرمان، والذي جاء بأقدام أندير هيريرا، فيما ضرب ميسي العارضة.

تييري هنري، أسطورة فرنسا ونادي آرسنال الإنجليزي، وجه نصيحة غالية إلى ثلاثي "MNM" ودعاهم إلى التحلي بالصبر، وألا تؤثر المباراة الأولى على مستقبلهم معًا.

هنري تحدث في تصريحات نقلتها خدمة البث الرقمي "أمازون برايم فيديو"، عن رأيه في أول مباراة جمعت بين نيمار وميسي ومبابي، ونصيحته إليهم.

ماذا قال هنري في تصريحاته؟

هنري قال في رأيه عن لعب الثلاثي إلى جانب بعضهم: "لم يكن الأمر سهلًا، لكن عليك أن تتذكر أنها كانت المرة الأولى التي يلعبون فيها معًا، الشيء الأكثر أهمية هو إيجاد التوازن".

وأضاف: "يجب أن يتناغم النجوم إذا أرادوا جميعًا أن يكونوا سويًا على أرض الملعب".

وتابع: "المدرب ماوريسيو بوتشيتينو يريد أن يلعب بهم، وهناك مفاجآت مثل أداء أندير هيريرا على سبيل المثال، لذلك سيكون من الصعب إخراجه من الفريق".

ما هي نصيحة هنري إلى ثلاثي باريس الهجومي؟

هنري قدم نصيحته إلى ثلاثي باريس سان جيرمان الهجومي بقوله: "نريد أن نرى ميسي ونيمار ومبابي معًا، لكن ضد الفرق الكبيرة لن يكون الأمر واضحًا بالضرورة".

وأضاف: "سيكون لدينا بالفعل لمحة مسبقة عن مباراة ليون، لكني أذكرك، سيتعين عليهم إيجاد توازن".

ما هو القادم بالنسبة إلى باريس سان جيرمان؟

يستعد باريس سان جيرمان لخوض مباراة نارية مساء الأحد على ملعب "حديقة الأمراء" ضد ليون في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

ويتطلع بارسي سان جيرمان لمواصلة سلسلة نتائجه المثالية في الدوري الفرنسي، وتحقيق الفوز السادس على التوالي منذ بداية موسم 2021-2022.

ثم يلعب خارج أرضه أمام ميتز يوم الأربعاء المقبل في الجولة السابعة، ويستضيف مونبيلييه في الجولة الثامنة يوم السبت.

فيما سيكون باريس سان جيرمان على موعد ناري يوم الثلاثاء 28 سبتمبر، حين يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

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