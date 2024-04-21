"ابق يا تشافي".. استقبال خاص لبعثة برشلونة في مدريد قبل الكلاسيكو!

ماذا قالت الجماهير الكتالونية؟

حظي تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، باستقبال خاص من جماهير الفريق الكتالوني في مدريد، قبل مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني.

ووصلت بعثة برشلونة إلى العاصمة الإسبانية اليوم من أجل خوض مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، إذ لا سبيل أمام البارسا سوى الفوز، من أجل الحفاظ على حظوظه قائمة في المنافسة على لقب الليجا.

وحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فقد حظيت بعثة البارسا باستقبال حافل في مدريد، ورددت الجماهير الكتالونية في مدريد هتافات "ابق يا تشافي!".

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وأوضحت الصحيفة أن نحو 200 من مشجعي برشلونة تجمعوا في محيط فندق إنتركونتيننتال (مقر البعثة الرئيسي)، واستقبلوا الفريق بحفاوة ورددوا هتافات "ابق يا تشافي!"

وأظهر الهتاف المرتجل أن أسطورة برشلونة ما لا زال يمتلك العديد من المؤيدين الذين يطلبون منه إعادة النظر في قراره بالرحيل نهاية الموسم.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الليجا برصيد 78 نقطة، بفارق 8 نقاط عن وصيفه برشلونة، والذي يتجه إلى موسم صفري، بعدما خسر نهائي السوبر وودع الكأس ودوري الأبطال من ربع النهائي.