إينياكي ويليامز: برشلونة؟ أتلتيك بلباو الرقم 1

ويليامز يُظهر وفاءه للفريق الباسكي..

يفضل إينياكي ويليامز، مهاجم أتلتيك بلباو، البقاء مع الفريق الباسكي، على الانتقال إلى نادي برشلونة، الباحث عن تعزيز مركز رأس الحربة خلال الفترة الحالية.

إدارة برشلونة حصلت بصورة رسمية على موافقة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لاستبدال عثمان ديمبيلي بلاعب آخر، بعد التأكد من أن إصابته ستحتاج أكثر من 5 أشهر؛ للتعافي.

وتنص القواعد في إسبانيا، على إمكانية إبرام صفقة في غير موعد نافذتي الانتقالات في حالة طارئة مثل ما حدث مع ديمبيلي.

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ويفرض الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أن تكون هذه الصفقة للاعب حر بدون عقد، أو من داخل الليجا، على يحدث ذلك خلال 15 يومًا من إصدار الموافقة.

وقال ويلياميز، حين سُئل عن إمكانية انضمامه إلى برشلونة في تصريحات لبرنامج "إل هورميجويرو" الإٍسباني: "البارسا هو البارسا، أنهم يمتلكون ميسي، أفضل لاعب في العالم".

واستدرك المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا: "لكن أتلتيك بلباو هو الرقم واحد بالنسبة لي".

وارتبط برشلونة بعدة أسماء لتعويض ديمبيلي، مثل خوسيه ويليان ولوكاس بيريز ومارتن برايثوايت.