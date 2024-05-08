"أسيست" خيالي وأهدر فرصة محققة .. هاري كين يلدغ ريال مدريد دون تأهل!

هاري كين يتألق في ليلة إقصاء بايرن ميونخ من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تألق النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، خلال مباراة فريقه ضد ريال مدريد، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن تألقه لم يكن كافيًا ليودع الفريق البافاري البطولة.

وتلقى بايرن ميونخ الهزيمة على يد ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد، ليتأهل الأخير إلى المباراة النهائية ويواجه بوروسيا دورتموند الألماني.

ولعب كين أساسيًا، حتى تم تبديله في الدقيقة 85، حيث دفع مدربه توماس توخيل بالنجم تشوبو موتينج بدلًا منه..

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أسيست وأهدر فرصة للتهديف

أطلق هاري تسديدة مفاجئة وصاروخية من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 28 من عمر المباراة، ولكن حارس ريال مدريد لونين تألق وأبعد الكرة بصعوبة بالغة ليحولها إلى ركلة ركنية.

لكن صنع هاري كين هدف بايرن ميونخ الذي جاء في الدقيقة 68 من زمن المباراة، بعد تمريرة أكثر من رائعة إلى أقصى اليسار، ليراوغ ألفونسو ديفيز بقدمه اليسرى ويضعها قوية باليمنى لتعانق شباك ريال مدريد.

وأهدر كين فرصة سهلة للغاية في الدقيقة 76 من عمر اللقاء، بعد انفراد بالحارس لونين، ليسدد الكرة بقدمه اليسرى في الشباك الخارجية بشكل غريب.

ماذا قدم هاري كين ضد ريال مدريد؟

لعب هاري كين 85 دقيقة، وصنع هدف فريقه الوحيد، وسدد الكرة 3 مرات منهم 2 على المرمى وواحدة خارجه، ولمس الكرة 24 مرة.

وقدم هاري كين تمريرتين حاسمتين من أجل التهديف، وشارك في 8 تدخلات فاز في 4 منهم، وخسر الاستحواذ 11 مرة.

وارتكب كين خطأ واحد وحصل على 4 أخطاء، وأبعد الكرة من منطقة جزاء بايرن ميونخ مرة واحدة.