إيموبيلي يعادل رقم ليفاندوفسكي في سباق الحذاء الذهبي

المهاجم الإيطالي يقترب من حسم السباق لصالحه

واصل المهاجم الإيطالي تشيرو إيموبيلي، تألقه اللافت مع لاتسيو هذا الموسم، بتسجيل ثلاثية في شباك فيرونا، بالجولة 36 من بطولة الدوري.

إيموبيلي سجل الهدف الأول من ركلة جزاء، قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 84، وأضاف الثالث له والخامس لفريقه بالدقيقة 90 من ركلة أخرى.

وبذلك يرفع صاحب الـ30 سنة رصيده من الأهداف هذا الموسم بالدوري الإيطالي، إلى الرقم 34 ليعتلي صدارة ترتيب الهدافين.

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ويتفوق إيموبيلي على منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، والذي نجح في هز الشباك 31 هذا الموسم حتى الآن.

وأما بالنسبة لجائزة الحذاء الذهبي لأفضل الهدافين على مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى، فقد تساوى نجم لاتسيو مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ في الرصيد.

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ويمتلك إيموبيلي فرصة ذهبية لتخطي نجم بايرن، عندما يلعب أمام بريشيا ونابولي في آخر جولتين من مسابقة الدوري الإيطالي.