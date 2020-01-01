إيموبيلي عن كلوب: التقينا في الوقت الخاطئ

مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي يتحدث عن تجربته مع مدرب ليفربول يورجن كلوب

قال المهاجم الدولي الإيطالي نجم نادي لاتسيو وهداف الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى حاليًا تشيرو إيموبيلي إنه لم يكن محظوظًا بخصوص التوقيت الذي لعب فيه تحت قيادة يورجن كلوب في بوروسيا دورتموند

وكان إيموبيلي قد اجتمع بالمدير الفني الألماني في موسم 2015 في بوروسيا دورتموند، الموسم الذي كان الأول للاعب خارج إيطاليا والأخير للمدرب مع أسود الفيستيفاليان.

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وحول ذلك، قال تشيرو إيموبيلي عن حالة الإحباط التي حدثت له منذ 5 سنوات والتي أعقبت حالة من التأهب والانتظار لخوض تجربة التدرب مع كلوب.

وأضاف: "التقينا أنا وكلوب في الوقت الخاطئ، في الوقت غير المناسب في مسيرة كل منا، كنت أتمنى لو أتيحت لي الفرصة للعمل معه في وقت أفضل"

وتابع: "على الرغم من كل المشاكل التي حدثت في هذا الموسم، إلا أننا كنا قريبين من التتويج بلقب كأس ألمانيا، حيث خسر الفريق المباراة النهائية أمام فولفسبورج"

وكان إيموبيلي قد انتقل من تورينو إلى بوروسيا دورتموند صيف العام 2014 ماقبل حوالي 18.5 مليون يورو، وذلك بعد موسم أنهاه كهداف للدوري الإيطالي.

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يذكر أن تشيرو إيموبيلي قد سجل 26 هدفًا وصنع 6 أهداف في 24 مباراة بالدوري الإيطالي هذا الموسم ليتصدر سباق المنافسة على الحذاء الذهبي