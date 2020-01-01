هالاند وافق على الانتقال لمانشستر يونايتد قبل الذهاب لدورتموند

قصة هالاند ومانشستر يونايتد لم تنتهِ بعد رغم انتقاله إلى بوروسيا دورتموند في يناير

كشفت مصادر ألمانية أن إيرلينج هالاند المنتقل حديثًا إلى بوروسيا دورتموند كان قد وافق على الانتقال بالفعل إلى مانشستر يونايتد قبل أن يغير قراره.

وتألق المهاجم النرويجي الشاب بقميص بوروسيا دورتموند في مشاركاته الأولى على مستوى الدوري الألماني وكذلك دوري أبطال أوروبا.

المزيد من الفرق

وبخصوص ذلك، وفي الوقت الذي ارتبط فيه صاحب الـ 19 عامًا بالانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، أكدت ذا أتلتيك أن ذلك كان سيحدث بالفعل.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن مانشستر يونايتد كان قد توصل إلى اتفاق بالفعل مع هالاند وريد بول سالزبورج، ولكن تغير قرار اللاعب هو ما أوقف إتمام الصفقة.

وأعطى هالاند الموافقة لمانشستر يونايتد في ديسمبر عندما زار المدير الرياضي للشياطين الحمر إد وودواد والمدرب أولي جونار سولشاير مدينة سالزبورج.

ولم يحضر مينو رايولا الاجتماع الذي تم بين الأطراف المذكورة، ولكن بعدما اتفق هالاند معهم على إتمام الصفقة تراجع بسبب عدم مشاركة الشياطين الحمر في دوري أبطال أوروبا.

ولم يفضل هالاند أن يفقد المنافسات الأوروبية فيما تبقى من الموسم، وبالإضافة إلى الراتب المغري الذي قدم له في دورتموند، تحول القرار من إنجلترا إلى ألمانيا.

أخبار الانتقالات: ديبالا يستمع لعرض يوفنتوس.. وسترلينج يعود للتفكير في ريال مدريد

يذكر أن هالاند قد خطف الأضواء في الفترة القصيرة التي لعبها الدولي النرويجي بقميص بوروسيا دورتموند بعدما سجل في كل المباريات التي شارك فيها عدا مباراة بايرليفركوزن فقط.