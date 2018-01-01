النتائج المباشرة
الانتقالات

إيمري يضغط على إدارة آرسنال للتعاقد مع نافاس

التعليقات()
Getty
المدير الفني لفريق آرسنال أوناي إيمري يرغب في ضم الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

ذكرت صحيفة الكونفيدنشال الإسبانية أن أوناي إيمري المدير الفني لفريق آرسنال يرغب في التعاقد مع حارس مدريد كيلور نافاس في أقرب وقت.

الحارس الدولي الكوستاريكي لا يشارك بانتظام مع فريقه ريال مدريد، وذلك عقب انضمام الحارس الدولي البلجيكي ثيبو كورتوا لصفوف النادي الملكي قادمًا من تشيلسي في ميركاتو الشتاء.

يوفنتوس يعرض بيانيتش وخضيرة للبيع من أجل إيسكو

اختيارات المحررين

ويبحث نافاس صاحب الـ 32 عامًا على فرصة اللعب أساسيًا مع الميرنجي، وذلك بعد أن شارك معهم في 149 مباراة منذ انضمامه للفريق الإسباني عام 2014، وتوج معهم بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.

ويتبقى لنافاس 18 شهرًا على نهاية عقده مع ريال مدريد، مما يزيد من احتمالات بحث ريال مدريد على فرصة لبيعه مقابل مبلغ لا يقل عن 12 مليون جنيه إسترليني.

على الجانب الآخر، يبحث إيمري الذي يخوض موسمه الأول مع المدفعجية عقب رحيل المدرب أرسين فينجر، عن فرصة التعاقد مع حارس مرمى جديد، نظرًا لتراجع مستوى الحارسين بيتر تشيك ولينو.

الموضوع التالي:
مواعيد مباريات الجولة 18 في الدوري الإيطالي، جدول الترتيب، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين
الموضوع التالي:
منير حدادي على رادار روما
الموضوع التالي:
موعد مباراة الإنتر ضد نابولي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
الموضوع التالي:
مانشستر يونايتد يختار جناحه الأيمن الجديد من يوفنتوس
الموضوع التالي:
تقارير - الأهلي يقترب من ضم مدافع وادي دجلة
إغلاق