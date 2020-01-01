إيمري لأوزيل: انظر إلى نفسك.. نجوم آرسنال رفضوك كقائد

لا أعرف سبب إهماله..

يرى أوناي إيمري، المدير الفني السابق لنادي آرسنال، أن لاعبه مسعود أوزيل لم يستحق أن يكون أحد قادة الجانرز، مُعللًا ذلك بأن التزامه وتفانينه كانا أقل مما يُفترض أن يكون عليه القائد في لندن.

إيمري كان خليفة آرسين فينجر في ملعب الإمارات، ولكنه لم يستطع الصمود طويلًا، فأطاحت به الإدارة بعد عام ونصف في أعقاب تراجع النتائج، وتسلم ميكيل أرتيتا المسؤولية خلفًا له.

لم يكن أوزيل من المحببين لدى إيمري، حتى وأنه كان على أعتاب المغادرة في الصيف الماضي بسببه، وبعد وصول أرتيتا عاد الدولي الألماني لأدائه المعهود نسبيًا واستعاد الثقة.

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المدرب الإسباني تحدث عن أوزيل قائلًا "كان أداؤه جيدًا في بعض الأحيان، وفي الأحيان الأخرى سيئ، مثل جميع اللاعبين، حاولت مساعدته كثيرًا.".

كما أضاف "في النهاية عليه أن ينظر لنفسه من ناحية المواقف والالتزام، لقد حاولت جهدي لمساعدته، على مدار مسيرتي، كان الموهوبون هم المفضلون لي ولعبوا معي في أفضل حُلة لديهم أو قريب منها.".

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"كنت دائمًا إيجابيًا معه من حيث رغبته في المشاركة، ولكن الموقف الذي تبناه بعد ذلك وموقفه من الالتزام كان كافيًا لإيضاح كل شيء."

وأتم "من المحتمل أن يكون أوزيل هو أحد قادة آرسنال، ولكن غرفة تبديل الملابس لم ترده كذلك. مستوى التزامه جعله شخص لا يستحق أن يكون قائدًا، هذا لم يكن قراري، بل قرار اللاعبين.".

يذكر أن جرانيت تشاكا اختارته غرف خلع الملابس قائدًا للجانرز في الصيف الماضي، ثم سُحِبت منه الشارة بعد خلافه مع الجمهور وسبه لهم، ليتم تنصيب بيير أوباميانج قائدًا لا أوزيل أيضًا.