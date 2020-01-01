إيمري عن لاعبي أرسنال: بعضهم يطلب الكثير ولا يقدم أي شيء

هجوم جديد من المدرب الإسباني على بعض لاعبي فريقه السابق

شن أوناي إيمري المدرب السابق لأرسنال، هجوماً عنيفاً على لاعبي الفريق الإنجليزي، واتهمهم بطلب أكثر مما يقدمونه على أرض الملعب في المباريات.

الإسباني غادر ملعب الإمارات بعد إقالته في نوفمبر الماضي، بعد سلسلة من النتائج السيئة للمدفعجية على مستوى الدوري الأوروبي والدوري الإنجليزي.

أبرز الاتهامات الموجهة لإيمري الذي تم استبداله بمواطنه ميكيل أرتيتا، كانت حول علاقته ببعض نجوم الفريق خاصة الألماني مسعود أوزيل.

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وقال إيمري في تصريحات لصحيفة "فرانس فوتبول:"أرسنال عانى كثيراً قبل قدومي بعامين، نجحنا في إيقاف السقوط وحاولنا بناء الفريق من جديد بالوصول لنهائي الدوري الأوربي والحصول على المركز الخامس في البريميرليج".

وأضاف:"نقطة واحدة فقط فصلتنا عن توتنهام صاحب المركز الرابع، وذلك رغم حصولنا على نقطة وحيدة فقط من آخر 5 مباريات بالمسابقة، كنا قريبين جداً من التأهل لدوري أبطال أوروبا.

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وتابع:"الموسم كان جيداً ولكن بعدها فقدنا 4 من كبار اللاعبين، لوران كوسيلني وبيتر تشيك وآرون رامسي وناتشو مونريال، افتقدنا لهذه الشخصيات داخل غرفة الملابس، خاصة وأن هناك بعض النجوم في أرسنال لا يتمتعون بشخصية جيدة ويطلبون أكثر مما يعطون للفريق".

يذكر أن أرسنال يحتل المركز العاشر بجدول البريميرليج بـ31 نقطة، بفارق 10 نقاط عن تشيلسي الرابع، بينما يأتي ليفربول المتصدر بـ73 نقطة.