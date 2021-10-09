إيمري ديمير: شبيه ميسي المنتظر انضمامه لبرشلونة

سينضم اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا إلى برشلونة في صيف عام 2022 بعد أن أصبح أصغر هداف في تاريخ الدوري التركي من قيصري سبور

منذ أن ظهر إيمري ديمير لأول مرة في الدوري التركي عندما كان يبلغ من العمر 15 عامًا، كان مشجعو كرة القدم الأتراك ينتظرون لحظة الانفجار الحقيقية لموهبته.

كان ذلك في مايو 2019 ، مع توقع أن يظهر الشاب القيصري قريبًا كواحد من ألمع النجوم في الكرة الأوروبية.

وعلى الرغم من أن عددًا من العوامل عنت أن لاعب خط الوسط لم ينفجر بالكامل بعد ، فمن الواضح أن إمكاناته لم تمر دون أن يلاحظها أحد في أي مكان آخر ، وبالتحديد في كامب نو.

بعد انتشار الأخبار طوال الصيف ، أعلن برشلونة في أواخر سبتمبر أن ديمير وافق على الانضمام في نهاية موسم 2021-22.

وسيدفع البلوجرانا مليوني يورو (1.7 مليون جنيه إسترليني / 2.3 مليون دولار) لإحضار ديمير إلى كاتالونيا ، حيث وقع اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا عقد مع البرسا يتضمن شرط جزائي بقيمة 400 مليون يورو (340 مليون جنيه إسترليني / 460 مليون دولار).

قد يبدو هذا السعر كبيرًا بالنسبة للاعب الذي لم يبلغ من العمر 18 عامًا حتى يناير ، ولديه 32 مباراة على مستوى الكبار فقط ، لكن ديمير ليس مجرد موهبة استثنائية ، ولكنه محطم للأرقام القياسية.

في ظهوره الرابع فقط في الدوري ، أمام جينتشليربيرليجي في نوفمبر 2019 ، أظهر ديمير اتزانًا كبيرًا للسيطرة على كرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء وأطلقها في زاوية صعبة في سقف الشبكة بقدمه اليسرى بعد ثلاث دقائق فقط من نزوله من مقاعد البدلاء.

في عمر 15 عامًا و 299 يومًا ، أصبح أصغر لاعب يفعل ذلك في تاريخ الدوري التركي.

ومع ذلك، فإن أداء ديمير الذي صنع التاريخ والانتقال اللاحق إلى أحد أكبر الأندية في كرة القدم العالمية لم يكن مفاجأة لأولئك الذين تابعوه يتدرج بين فرق الأعمار المختلفة.

بدأ تعليمه في كرة القدم في مسقط رأسه في مانيسا ، حيث لعب مع فريق كوفاي ميلي سبور ، عندما تم رصده في عام 2012 من قبل عضو مجلس إدارة قيصري سبور آنذاك سليمان هورما.

وقال هورما لسبور أرينا "شاهدت مقطع فيديو لإيمري عندما كان في الثامنة وأعجبت به كثيرًا. دعوته وعائلته إلى قيصري على الفور.

"دخل مباشرة مع لاعبي أكاديمية قيصري سبور ورأيت أن لديه موهبة استثنائية. بدا وكأنه لاعب أكبر سنًا صُنع ليبدو أصغر سنًا!"

المزيد من النجوم الشباب مع الجيل القادم:

سرعان ما بدأت هذه الموهبة في إظهار نفسها في إخراج الأهداف لديمير ، الذي سجل 49 هدفًا في 49 مباراة لفريق تحت 14 عامًا ، قبل أن يسجل 10 أهداف أخرى في مستوى تحت 16 عامًا في طريقه في جميع الفرق باستثناء تحت 17 عامًا الذي تخطاه إلى الفريق الأول.

خلال ذلك الوقت ، حصل على طعم الحياة الأول في برشلونة ، حيث أخذه العمالقة الإسبان لفترة معايشة في عام 2017 ، على الرغم من أنهم لم يتمكنوا من التوقيع معه حيث كان يبلغ من العمر 13 عامًا فقط في ذلك الوقت.

وصرح لـ TRT Spor بعد تأكيد انتقاله إلى برشلونة: "ذهبت إلى أكاديمية برشلونة وبقيت هناك لمدة أسبوعين. أحببت الأجواء هناك حقًا وقدمت وعدًا لنفسي:" سأعود إلى هنا ذات يوم وأرتدي هذا القميص! "

"الآن أنا سعيد جدًا لأن أحلامي تتحقق".

فكيف سيكون ديمير مع برشلونة؟ يشير أسلوبه في اللعب بالتأكيد إلى أنه يمتلك الحمض النووي للا ماسيا، حتى لو أمضى أسبوعين فقط هناك ، بلمسته الأولى ، ورؤيته الممتازة للعب ، وقدرته على المراوغة وقدرته على العثور على نفسه في مواقع تهديفية جيدة ، كل ذلك بشكل جيد.

بشعره الطويل وميله إلى تفضيل قدمه اليسرى ، هناك من يقارنه مع ليونيل ميسي في المرحلة المبكرة ، بينما تحدث ديمير نفسه عن نجم تركيا وليل رقم 10 ، يوسف يازيجي ، كلاعب يشاهده ويتعلم منه.

هناك ، بطبيعة الحال ، مجالات للعمل عليها ؛ أبرزها قدرته على التحمل وقوته البدنية ، والتي سيحتاجها إذا أراد - كما يعتقد البعض - أن يعمل إلى الوراء ليصبح صانع ألعاب متأخر.

في الوقت الحالي ، بدأت مقارنته مع مهاجم لايبزيج إيميل فوشباري ، وكذلك صانع الألعاب الأرجنتيني السابق بابلو أيمار.

عندما يصل ديمير في النهاية إلى إسبانيا ، سينضم في البداية إلى فريق برشلونة ب ، على الرغم من أنه يبقى أن نرى كم سيستمر ذلك.

فقط في الصيف الماضي ، تم التعاقد مع يوسف ديمير من رابيد فيينا ليلعب مع الفريق الرديف ، لكنه كان مع الفريق الأول منذ لحظة هبوط طائرته من النمسا.

ومع ذلك ، اعتاد إيمري ديمير على الانتظار ، حيث احتاج إلى التحلي بالصبر خلال الموسمين الماضيين في قيصري سبور.

كان النادي يكافح ضد الهبوط ، مما أدى إلى تغيير المدرب أكثر من مرة وأثر ذلك سلبًا على تطور ديمير. بدأ ست مباريات فقط في الدوري على الرغم من موهبته الواضحة ، بينما ظهر هذا الموسم في ثلاث دقائق فقط على أرض الملعب حتى الآن.

تألق ديمير أكثر مع منتخبات شباب تركيا ، حيث وصل إلى منتخب أقل من 19 عامًا.

وقال لوكالة الأناضول "أحد أكبر أهدافي هو اللعب للمنتخب الوطني على أعلى مستوى. أعلم أنه يتعين علي العمل بجد من أجل ذلك ، وأعتقد أنني أستطيع تحقيق ذلك."

سيحتاج ديمير إلى نفس الاعتقاد عندما ينضم إلى برشلونة ، لكن الدلائل جيدة أنه يمكن أن ينضم إلى العدد المتزايد من الشباب الموهوبين الذين سيُلقى عليهم عبء الفوز في حقبة ما بعد ميسي.

يبدو أن تشابه ديمير إلى حدٍ ما بالفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات قد يخلق بعض الضغط الإضافي ، لكنه معتاد على ذلك الآن.