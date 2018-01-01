إيمري: حاولت ضم صلاح لكني لم أثق في قدراته مع روما

المدرب الإسباني يكشف عن محاولته لضم الجناح المصري أثناء تواجده كمدرب لباريس سان جيرمان

كشف أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، أنه حاول التعاقد مع محمد صلاح الجناح المصري المحترف في صفوف ليفربول أثناء تواجده مع روما.

إيمري عمل في باريس سان جيرمان في الفترة من 2016 وحتى مايو 2018، قبل رحيله عن النادي الفرنسي والانتقال لأرسنال.

مؤتمر مانشستر يونايتد | سولشار: بوجبا نجم الفريق ولوكاكو يحتاج ليطور نفسه

المدرب الإسباني أكد أنه حاول ضم صلاح خلال عمله في باريس، ولكنه لم يكن واثقاً في قدرته على تحمل الضغوط.

وقال إيمري:"تحدثنا عن إمكانية ضم صلاح لباريس سان جيرمان عندما كان يلعب في روما".

وأضاف:"كانت هناك بعض الشكوك حول قدرته على تحمل الضغوطات الموجودة بالنادي الفرنسي، ولكنه وقع لليفربول وفاق التوقعات ليصبح واحداً من أفضل 5 لاعبين في العالم".

بعد اختياره في قائمة #جول25

الموسيقار @Otayfff8 يتحدث لـ @GoalAR عن عامه الأفضل حتى الآن وعن منافسي السعودية على كأس آسيا 🗣️ — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 28, 2018

وتابع:"المشكلة كلها كانت في إمكانية تحمله اللعب لنادي كبير بحجم باريس،الأمر مختلف تماماً الآن".

العنصرية ضد كوليبالي | القصة الكاملة لأحداث إنتر ونابولي

جدير بالذكر أن صلاح انتقل لليفربول بـ35 مليون جنيه إسترليني، وسجل 44 هدفاً في أول موسم له مع الريدز.

تصريحات إيمري تأتي قبل المواجهة المرتقبة بين أرسنال وليفربول، والتي يحل فيها المدفعجية كضيوف على الريدز بملعب أنفيلد بالدوري الإنجليزي.