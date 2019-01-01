إيمري: آرسنال لا يستطيع الشراء الآن، لكنه سينفق في الصيف

المدرب يتحدث عن سوق انتقالات الفريق ودعمه باللاعبين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال رضاه عن سياسة النادي فيما يخص سوق الانتقالات، مؤكدًا أنه سيعمل مع اللاعبين المتوفرين لديه وأن تحسينهم هو التحدي الحقيقي.

وكان إيمري قد أكد سابقًا أن النادي لن يتعاقد مع أي لاعب خلال يناير الجاري سوى بالإعارة، وقد ارتبط بالفعل بالعديد من الأسماء أبرزها مالكوم ودينيس سواريز من برشلونة وإيفان بيريسيتش من الإنتر، لكن المفاوضات لم تُكلل بنجاح حتى الآن.

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وتحدث المدرب عن سياسة ناديه في الميركاتو قائلًا "النادي أخبرني أن الآن ليس الوقت المناسب لشراء اللاعبين، لكن النادي أكد لي أن الوضع سيكون مختلفًا في الصيف، وستكون الفرصة مواتية للإنفاق".

"أسهل شيء بالنسبة لي هو أن أطلب المزيد من اللاعبين، لكني أحب العمل مع اللاعبين الموجودين، والتحدي الحقيقي هو في تحسينهم".

أتم قائلًا "أنا سعيد بهم، ولدينا ما يكفي لتقديم أداء قوي في البريميرليج واليوروباليج. نحن نسعى بقوة لإنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل في البريميرليج".