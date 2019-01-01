جوارديولا: ليفربول لن يُهدر الكثير من النقاط

تصريحات المدرب قبل مواجهة السيتي أمام نيوكاسيل مساء اليوم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه مطالب بالفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات المتبقية في البريميرليج هذا الموسم لمواصلة المنافسة على الفوز باللقب مع ليفربول.

ويتفوق الريدز حاليًا في الصدارة بفارق 4 نقاط عن السيتي، وسيلتقي الأول مع ليستر سيتي فيما يواجه الثاني نيوكاسيل ضمن الجولة الـ24 للبطولة.

جوارديولا كان قد تُوج مع فريقه الموسم الماضي برقم قياسي من النقاط بلغ 100 نقطة وسيصل لـ101 نقطة لو نجح بالفوز في كافة مبارياته المتبقية للموسم الجاري.

وقد سُئل المدرب إن كان بحاجة ليُحطم هذا الرقم ليحافظ على لقبه، فأجاب "لا أقول أن علينا كسر الرقم، هذا لا يهم، لكن علينا الفوز بالكثير من المباريات".

أضاف "ليفربول لن يُهدر الكثير من النقاط، لا أعرف ما الذي نحن بحاجة لفعله، لكني واثق أن علينا الفوز كثيرًا وسنحاول فعل هذا. هم يعلمون هذا، فقد تحدثنا عنه. سابقًا كان الوصول لـ85 أو 87 أو 89 نقطة يكفي للفوز باللقب، لكن الآن علينا تجاوز حاجز الـ90 نقطة".

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أضاف "لا أعلم كيف يُفكر ليفربول، فأنا لست موجودًا في غرفة ملابس يورجن كلوب. كل ما نستطيع فعله هو الفوز بالمباريات لجعلهم يشعرون دومًا بوجود السيتي خلفهم. هذا كل ما نستطيع فعله".

وعن مواجهة نيوكاسيل، قال المدرب الإسباني "علينا الاستعداد جيدًا للجميع. نيوكاسيل يغير أسلوبه التكتيكي خلال الـ10-15 دقيقة الأخيرة، الجماهير تريد هذا والملعب استثنائي".

أتم "هم يخلقون الفرص من لا شيء، لا أقول أنهم يدافعون دومًا، فهم قادرون على اللعب بالضغط المتقدم، وفي نفس الوقت يُغيرون من أسلوب لعبهم سريعًا".