إيمبولي يكشف المعضلة في صفقة ميلان وبن ناصر

48 ساعة قد تحسم انتقال اسماعيل بن ناصر إلى ميلان

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أكد رئيس نادي إيمبولي فابيرسيو كورسي أن فقط تفاصيل صغيرة هي من تعطل إتمام صفقة انتقال النجم الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر إلى ميلان.

وكان إيمبولي قد هبط إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي بعدما احتل المركز الثامن عشر على سلم ترتيب الكالتشيو خلال الموسم المنصرم.

وبعدها، بدأ لاعبو الفريق في البحث عن عروض أفضل، ليتبقى في ذلك الوقت أبرز نجوم الفريق وهو متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر.

وبخصوص هذا الشأن، قال فابيرسيو كورسي رئيس نادي نابولي إن الأمور تسير في اتجاه إيجابي بينه وبين إدارة ميلان، ولكن فقط تنقصها بعض التفاصيل الصغيرة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 10, 2019

وأضاف لموقع كالتشيو ميركاتو: "لا يزال هناك حلقة مفقودة بيننا وبين ممثلي ميلانو، ولكنني لا أعتقد أن ذلك الأمر سيؤثر على الصفقة بشكل رسمي"

وتابع: "في هذه الفترة نحن نناقش التفاصيل النهائية، آمل أن يتم حل هذه الأمور في غضون 48 ساعة، سيكون من الحمق تعطيل صفقة مثل هذه من أجل تفاصيل بسيطة"

ليمينا يعترف باقترابه من مانشستر يونايتد

يذكر أن إسماعيل بن ناصر يشارك حاليًا رفقة منتخب بلاده الجزائر في بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة في مصر، والتي ستنتهي في التاسع عشر من الشهر الجاري.